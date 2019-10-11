Николай Цулыгин: «Очень здорово сыграли оба вратаря, поэтому такой маленький счет»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча с «Торпедо» (2:1 Б).

— Несмотря на то, что счет был 1:1, считаю, что игра была интересная и с обилием моментов в обе стороны, — цитирует тренера официальный сайт уфимцев. — Очень здорово сыграли оба вратаря, поэтому такой маленький счет. Мы знали, что «Торпедо» здорово играет дома, что они проиграли тут один матч — ЦСКА, поэтому настраивались сыграть правильно. К сожалению, в третьем периоде случилась одна невынужденная ошибка, которой соперник воспользовался. Ребята-молодцы сегодня, они бились и старались, играли «от души». Поздравляю всех с победой.

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