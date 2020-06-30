«Никогда не буду играть до «каталова». Артюхин пока не намерен завершать кареьру

Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин заявил, что пока не задумывается о завершении карьеры.

— Я рад, что все так сложилось в этом году, — цитирует Артюхина сайт «Витязя». — Рад играть за клуб, который дал мне дорогу в хоккейную жизнь. И для меня честь играть за «Витязь». В прошлом сезоне у нас сложилась хорошая команда, отличный коллектив. Атмосфера в раздевалке комфортная, даже после поражений тренеры пытались создать позитивный фон. Так что выбор очевиден.

— Всю жизнь многих интересует вопрос: до скольких лет возможно выступать на высоком уровне в большом спорте. Ты всерьез рассуждал на эту тему? Фетисов и в 50 лет хотел играть, Горди Хоу выходил на лед в 52, Ларионов всерьез играл в НХЛ до 43...

— Да Ягр и сейчас играет, а ему 48! Все крайне индивидуально. Все зависит от физического состояния, силы духа.

— Как будешь играть в 37 лет ты?

— Как и в 25 ! Я чувствую себя в форме. Решил для себя: если буду где-то не успевать, завершу. Никогда не буду играть до последнего, до «каталова». Пойму: время пришло. И закончу.