Никитин поддержал голкипера Исаева после результативной ошибки в матче против «Нефтехимика»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:1).

«Нефтехимик» с победой. У нас сегодня не хватило завершения, где-то не так много моментов, но их нужно реализовывать. Особо обсуждать игру не вижу смысла. Нужно забивать, чтобы надеяться на победу. Большинство не очень, раз не забили. Над меньшинством надо работать, мы работаем над этим. Не всегда, когда хорошо работаешь, тебе не забивают. Или бывает, что плохо играешь, но вратарь выручает или соперник мажет. Поэтому впопыхах не готов оценивать. То, что не забили в большинстве, это неудовлетворительно.

Что касается пропущенного гола, все ошибаются, Даниил в том числе. Ребята — молодцы, подбодрили его. Хотели исправить ситуацию, к сожалению, не получилось. Такое случается не только с молодыми вратарями, но и с опытными. Думаю, это нужно проанализировать и идти дальше», — цитирует тренера сайт КХЛ.