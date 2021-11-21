Брагин объяснил антирекордную серию поражений СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:3).

«Шансы были неплохие. Но чтобы такие игры выиграть, нужно играть все 60 минут, от 1 по последней минуты. Если бы во втором периоде мы забили гол, я думаю, сопернику было бы сложнее.

Серия поражений? Много игроков уезжало, после травм много игроков, не те кондиции, поэтому все вместе будем вылезать из этой ситуации. Травмы ведущих защитников тоже влияют.

Юханссон почти не отдыхал, за нас практически постоянно стоял. Тут был еще Евротур. Это все наложилось.

Мичков сейчас присоединяется к команде. Дмитрий Николаев? Мы очень рады за него, здорово вошел в игру, выручил. Шанс попасть в состав на следующей игре у него хороший.

Морозов и Марченко в обойме, как и все остальные игроки. Будем думать, вызывать. Седов неплохо сыграл на этом уровне, без грубых таких ошибок. Камалов то же самое, самоотверженно.

Гусев потерялся? Тут тоже очень непростая ситуация. Не играл он, почти весь сезон. Чувство игры: когда отдать пас, когда бросить, все это через игры придет. Игровой ритм нужно ему поймать. Мы сейчас в поиске сочетаний. Лео с ним здорово сыграл первую игру. Да, Никите нужны более созидательные партнеры. Сейчас Воробьев играл неплохо, поэтому так будем искать», -заявил Брагин.

(Надежда Тонконог)