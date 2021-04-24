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Никитин — о сочетаниях: «У нас было столько меньшинства. Играл тот, кто был свежее»

20:23

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат четвертого матча финала Кубка Гагарина против омского «Авангарда» (3:4 ОТ).

— Почему не заявляете 13-м нападающим Никиту Сошникова? Сегодня он бы очень пригодился.

— Если бы мы знали, что два нападающих будут удалены, тогда, конечно, заявили бы.

— Как определяли сочетания звеньев? Выходил тот, кто меньше устал?

— Естественно, у нас было столько меньшинства. Играл тот, кто был свежее.

— ЦСКА вел 2:0, казалось, что игра в ваших руках. Что потом произошло с вашими хоккеистами? Локтионов откровенно ударил соперника между ног.

— Это хоккей, такие вещи случаются. Ничего не произошло, готовимся к следующей игре. Это же финал. Может быть, усталость накопилась, может быть, повлияло то, что вели 2:0.

(Михаил Скрыль)

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