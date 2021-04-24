Главный тренер ЦСКА Никитин сорвался на судей в матче с «Авангардом»

Во втором перерыве финального матча Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА (4:3 ОТ) главный тренер армейцев Игорь Никитин по дороге в раздевалку в резкой форме высказал недовольство бригаде арбитров Виктор Гашилов — Денис Наумов.

После второго периода счет по штрафным минутам был 0-52 в пользу «Авангарда».

Следующий матч между «Авангардом» и ЦСКА пройдет 26 апреля в Москве. Счет в серии после сегодняшней игры — 2-2.