Главный тренер ЦСКА Никитин сорвался на судей в матче с «Авангардом»
20:05
Во втором перерыве финального матча Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА (4:3 ОТ) главный тренер армейцев Игорь Никитин по дороге в раздевалку в резкой форме высказал недовольство бригаде арбитров Виктор Гашилов — Денис Наумов.
После второго периода счет по штрафным минутам был 0-52 в пользу «Авангарда».
Следующий матч между «Авангардом» и ЦСКА пройдет 26 апреля в Москве. Счет в серии после сегодняшней игры — 2-2.
Тренер ЦСКА Игорь Никитин поговорил с судьями в матче с «Авангардом» pic.twitter.com/UekZfdq54E— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) April 24, 2021
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
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