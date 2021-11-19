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Никитин — о победе над «Сочи»: «Отдельно отмечу нашего вратаря»

22:58
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:1).

«Сегодняшняя игра не то, чтобы давалась нам легко, но мы создавали опасные моменты. Отдельно отмечу нашего вратаря Эдварда Паскуале, который подчистил наши оплошности и те моменты, которые создавал «Сочи». Сегодня все ребята хорошо отработали», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/19/492788.html

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Иван Шитик все материалы автора
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