Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:1).

«Сегодняшняя игра не то, чтобы давалась нам легко, но мы создавали опасные моменты. Отдельно отмечу нашего вратаря Эдварда Паскуале, который подчистил наши оплошности и те моменты, которые создавал «Сочи». Сегодня все ребята хорошо отработали», — цитирует Никитина сайт КХЛ.