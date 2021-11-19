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Андрей Назаров: «С таким соперником, как «Локомотив», надо или забивать четыре гола, или не пропускать»

22:57
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива»

«Игра нашей команды мне понравилась. Объективно мы старались, выложились, но с таким соперником, как «Локомотив», надо или забивать четыре гола, или не пропускать. Мы сегодня пропустили трижды. Ребята хотели победить, я в раздевалке поблагодарил их за старание, но сегодня мы объективно были слабее», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/19/492788.html

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