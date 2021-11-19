Андрей Назаров: «С таким соперником, как «Локомотив», надо или забивать четыре гола, или не пропускать»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива»

«Игра нашей команды мне понравилась. Объективно мы старались, выложились, но с таким соперником, как «Локомотив», надо или забивать четыре гола, или не пропускать. Мы сегодня пропустили трижды. Ребята хотели победить, я в раздевалке поблагодарил их за старание, но сегодня мы объективно были слабее», — цитирует тренера сайт КХЛ.