Брагин назвал причины пятого поражения СКА подряд

Главный тренер СКА Валерий Брагин назвал причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

— Два периода были неплохими, а вот третий... Мы говорили, что нельзя отдавать инициативу, что нужно играть так, как играли. Не получилось, соперник забил два гола. Были шансы в концовке, но не смогли забить и проиграли. У нас вошли Зыков, Волков, Кемппайнен, но чувствовалось, что у них не было еще тонуса. Надеемся, что в дальнейшем будем лучше играть, — цитирует тренера сайт КХЛ.

— Вы забили 5 голов за 5 матчей. Что с результативностью?

— Думаем, работаем на тренировках. Постараемся исправить это.

— Ротация не сказывается на результативности?

— В прошлой игре, например, Комаров с Гусевым неплохо играли, сегодня тоже. Кемппайнен, Бурдасов и Кузьменко и до этого были в одном звене. Да, вошли Зыков и Волков, им нужно поймать игровой тонус.

— Команду не нагружали в паузе?

— Нет, в перерыве много игроков ездили в сборные. А так — отдохнули, немного поработали.

— Почему Юханссон играет без замен? Вера в остальных настолько ниже?

— Нет. Самонов и Николаев с нами, Аскаров сейчас в «СКА-Неве». Будем думать.

— Свежесть у Ларса не пропала?

— Не сказал бы. Первый гол с рикошета, там все не так просто было.

— Марченко с Морозовым уехали в ВХЛ. Надолго ли?

— Новые ребята вошли, а игровая практика нужна всем. Все игроки в обойме.

— Камалов и Лисов сегодня дебютировали.

— Камалов — боевитый парень, знали его прекрасно, он хороший разрушитель. Нам нужны такие защитники. Лисову дали шанс, посмотрели — вроде бы, неплохо сыграл.