Щитов: «Сочи» необходим тренер как Игорь Ларионов, которые имеет авторитет и хоккейную философию»
Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов высказал мнение об уходе с поста главного тренера «леопардов» Сергея Светлова.
«Я изначально скептически отнесся к назначению Светлова главным тренером. Понимал, что с такой командой любому тренеру будет тяжело что-то сделать. Когда у тебя постоянно забирают игроков в Питер или наоборот присылают игроков из Питера, то работать в такой атмосфере сложно. Но Светлов не смог дать команде чего-особенного. Логично, что после такого антирекорда России по проигрышной серии Светлова уволили.
Можно провести параллель с нижегородским «Торпедо», где команду возглавляет Игорь Ларионов. «Торпедо» и «Сочи» по уровню мастерства примерно одинаковые, но философия и видение игры Ларионова позволяют «Торпедо» занимать верхние строчки таблицы. Поэтому от тренера многое зависит, особенно когда мастерства команде не хватает.
Какой тренер нужен в Сочи? ХК «Сочи» необходим тренер как Игорь Ларионов, которые имеет авторитет и хоккейную философию. Сейчас в КХЛ почти все специалисты заняты, поэтому будет сложно подобрать главного тренера. Сложный вопрос. Может, лучше у Романа Ротенберга спросить? Может, он даст ответ», — сказала Щитов Sport24.
Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Сочи» назначен Дмитрий Кокорев.
При Светлове «Сочи» установил антирекорд в истории КХЛ, потерпев 21 поражение подряд.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|54
|41
|13
|86
|2
|ЦСКА
|51
|34
|17
|73
|3
|Локомотив
|54
|31
|23
|70
|4
|Торпедо
|52
|33
|19
|70
|5
|Динамо М
|53
|31
|22
|70
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|53
|20
|33
|52
|10
|Куньлунь
|54
|19
|35
|43
|11
|Сочи
|52
|6
|46
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|54
|33
|21
|70
|2
|Автомобилист
|52
|30
|22
|68
|3
|Металлург
|53
|29
|24
|66
|4
|Авангард
|52
|31
|21
|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|53
|27
|26
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Амур
|52
|23
|29
|52
|9
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|10
|Нефтехимик
|53
|24
|29
|51
|11
|Барыс
|54
|23
|31
|50
|21.01
|10:00
|
Адмирал – Амур
|0 : 1
|21.01
|14:30
|
Автомобилист – Барыс
|3 : 5
|21.01
|17:00
|
Торпедо – СКА
|- : -
|21.01
|17:00
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -