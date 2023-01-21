КХЛ: «Торпедо» — СКА, «Динамо» Москва — ЦСКА и другие матчи 21 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

21 января, суббота

10.00 (мск) «Адмирал» — «Амур»

14.30 «Автомобилист» — «Барыс»

17.00 «Торпедо» — СКА

17.00 «Динамо» Москва — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут