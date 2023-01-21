Аликин стал рекордсменом по победам среди вратарей «Амура» в истории КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» обыграл «Адмирал» (1:0).

Вратарь «Амура» Евгений Аликин одержал победу в матче с «Адмиралом», которая стала для него 65-й в составе хабаровского клуба.

Он вышел на первое место в истории «Амура» в КХЛ по количеству побед, обойдя Юху Метсолу (64).