Гусев о повторении рекорда Мозякина: «Это приятно, но главное — выигрывать»

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2) и поделился эмоциями от повторения рекорда Сергея Мозякина.

— Хорошая боевая игра. Непростое для нас начало, но потом с каждой минутой играли все лучше и лучше, в итоге довели игру до победы.

— Вы сегодня повторили рекорд Сергея Мозякина по набранным в регулярном чемпионате очкам.

— Это приятно, но главное — выигрывать.

— Осталось одно очко для того, чтобы установить рекорд. Хочется это сделать?

— Конечно, хочется, но для меня важнее выигрывать.

Гусев набрал 85-е очко в текущем сезоне и повторил рекорд Мозякина по очкам, набранным за один регулярный чемпионат КХЛ.

«Динамо» (94 очка) одержало седьмую победу подряд и лидирует в Западной конференции.