Гусев о повторении рекорда Мозякина: «Это приятно, но главное — выигрывать»
Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2) и поделился эмоциями от повторения рекорда Сергея Мозякина.
— Хорошая боевая игра. Непростое для нас начало, но потом с каждой минутой играли все лучше и лучше, в итоге довели игру до победы.
— Вы сегодня повторили рекорд Сергея Мозякина по набранным в регулярном чемпионате очкам.
— Это приятно, но главное — выигрывать.
— Осталось одно очко для того, чтобы установить рекорд. Хочется это сделать?
— Конечно, хочется, но для меня важнее выигрывать.
Гусев набрал 85-е очко в текущем сезоне и повторил рекорд Мозякина по очкам, набранным за один регулярный чемпионат КХЛ.
«Динамо» (94 очка) одержало седьмую победу подряд и лидирует в Западной конференции.
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|Автомобилист
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|66
|44
|22
|94
|2
|СКА
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|45
|21
|93
|3
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|43
|23
|91
|4
|Спартак
|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|66
|36
|30
|80
|6
|Торпедо
|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|66
|33
|33
|73
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|66
|20
|46
|47
|22.02
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|1 : 4
|22.02
|16:30
|
Авангард – Лада
|2 : 3 ОТ
|22.02
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 0
|22.02
|17:00
|
Трактор – Витязь
|3 : 0
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 2
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|4 : 3 ОТ