Никита Дыняк: «Перед игрой очень волновался, днем не мог уснуть»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился впечатлениями от дебютной игры в лиге. В матче с «Барысом» (1:5) он набрал 4 (1+3) очка.

— Перед игрой очень волновался — все-таки, первая игра в КХЛ, — цитирует форварда официальный сайт команды. — Было волнение — днем не мог уснуть, думал, как буду помогать команде выигрывать.

— Вчера на раскатке вы сказали, что готовы на 300 процентов. Получилось на 400?

— Может, и на 400, не знаю (смеется). Эмоции перехлестывали, у меня такого никогда не было — только, по-моему, в молодёжке я набрал 4 или 5 очков за матч.

Звездный дебют? Я бы не сказал, что он звездный — работал на команду, через работу пришёл результат, это дало свои плоды. Главное — что команда победила: при этом неважно, забил я, отдал передачу или нет. Я приехал сюда помогать команде, чем могу.

Это все партнеры — мастера, приятно с ними играть: они открывались — я отдавал, они забивали. То есть, решающее решение, касание всё равно было за ними

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