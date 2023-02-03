«Северсталь» дома переиграла «Локомотив»
«Северсталь» одержала победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.
В составе хозяев отличились нападающие Руслан Абросимов, Даниил Вовченко и защитник Робин Пресс.
«Локомотив» располагается на 4-й строчке турнирной таблице «Запада», набрав 78 очков за 60 матчей.
«Северсталь» занимает 7-е место с 62 очками за 59 игр.
КХЛ
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«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Абросимов — 9 (бол., Пресс), 28:07 — 1:0. Пресс — 11 (бол., Рожков, Гераськин), 50:48 — 2:0. Вовченко — 17 (п.в., Чуркин), 59:29 — 3:0.
Вратари: Шугаев — Исаев (58:02 — 59:29).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 21 (3+10+8) — 25 (10+6+9).
Судьи: Кочетов, Юдаков.
3 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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Амур – Авангард
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Автомобилист – Трактор
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|
Северсталь – Локомотив
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|
Динамо М – Барыс
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СКА – Ак Барс
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Спартак – Нефтехимик
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ЦСКА – Сал. Юлаев
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