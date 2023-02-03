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Сегодня, 21:07

«Северсталь» дома переиграла «Локомотив»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Северсталь» одержала победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

В составе хозяев отличились нападающие Руслан Абросимов, Даниил Вовченко и защитник Робин Пресс.

«Локомотив» располагается на 4-й строчке турнирной таблице «Запада», набрав 78 очков за 60 матчей.

«Северсталь» занимает 7-е место с 62 очками за 59 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Абросимов — 9 (бол., Пресс), 28:07 — 1:0. Пресс — 11 (бол., Рожков, Гераськин), 50:48 — 2:0. Вовченко — 17 (п.в., Чуркин), 59:29 — 3:0.

Вратари: Шугаев — Исаев (58:02 — 59:29).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 21 (3+10+8) — 25 (10+6+9).

Судьи: Кочетов, Юдаков.

3 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
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2 Торпедо 58 38 20 80
3 Локомотив 60 35 25 78
4 ЦСКА 57 36 21 78
5 Динамо М 58 33 25 75
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 59 24 35 61
9 Спартак 58 25 33 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 58 33 25 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 58 33 25 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 58 30 28 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Амур 58 27 31 61
9 Нефтехимик 58 27 31 59
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 60 25 35 57
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3.02 12:00
Амур – Авангард
 3 : 2 Б
3.02 17:00
Автомобилист – Трактор
 1 : 2
3.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 3 : 0
3.02 19:30
Динамо М – Барыс
 - : -
3.02 19:30
СКА – Ак Барс
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