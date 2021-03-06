Немировски: «Игроки «Торпедо» в некоторых моментах не успевали за соперником»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски в интервью сайту КХЛ прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Сегодня в некоторых моментах не успевали за соперником. В Нижнем Новгороде будет другая игра. Замена Тихомирова на Кочеткова после первого периода вызвана желанием встряхнуть команду. Будем думать над изменениями в составе перед третьим матчем. Сегодня некоторые хоккеисты доигрывали матч с травмами. Что касается плохой статистики по игре на вбрасываниях, то мы смотрели эти моменты после первой игры. Есть нюансы, которые надо исправлять», — заявил Немировски.

«Ак Барс» повел в серии 2-0, обыграв соперника в первом матче в овертайме со счетом 2:1.

Следующую игру соперники проведут в воскресенье, 7 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 (мск).