«Ак Барс» одержал вторую домашнюю победу в серии с «Торпедо»

«Ак Барс» во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 5 марта на своем льду переиграл «Торпедо» — 4:1.

По два очка у казанцев (1+1) набрали нападающий Виктор Тихонов и защитник Денис Журавлев, также два результативных действия (0+2) у финского форварда Харри Песонена.

«Ак Барс» повел в серии 2-0, обыграв соперника в первом матче в овертайме со счетом 2:1.

Следующую игру соперники проведут в воскресенье, 7 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 (мск).

КХЛ. 1/4 финала конференций

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Тихонов — 1 (Кормье, Лямкин), 4:07 — 1:0. Да Коста — 1 (Тихонов), 6:57 — 2:0. Кормье — 1 (Песонен, Журавлев), 18:27 — 3:0. Журавлев — 1 (Песонен, Петров), 37:21 — 4:0. Чехович — 1 (Шворц, Марин), 57:06 — 4:1.

Вратари: Билялов — Тихомиров (Кочетков, 20:00).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 37 (12+17+8) — 27 (7+9+11).

Судьи: Бирин, Раводин.

5 марта. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».