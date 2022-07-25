«Спартак» подписал контракт лучшим защитником-бомбардиром Кубка Колдера

«Спартак» подписал контракт с американским защитником Джоуи Кином. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт красно-белых.

В минувшем сезоне 23-летний Кин набрал 45 (8+37) очков в 80 играх за «Чикаго Вулвз», выиграв главный трофей АХЛ — Кубок Колдера, а также стал лучшим защитником-бомбардиром плей-офф.

Ранее защитник привлекался в юниорскую сборную США и становился участником Матча звезд АХЛ.