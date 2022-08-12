Адвокат рассказал, кто понесет ответственность за гибель 14-летнего хоккеиста системы СКА

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов прокомментировал возбуждение уголовного дела в связи с гибелью 14-летнего хоккеиста системы СКА Всеволода Малкова.

«Что касается уголовного дела, возбужденного после смерти 14-летнего хоккеиста, следует отметить, что в случае признания лица виновным в совершении преступления реального лишения свободы ему не светит, он получит условный срок. Важный момент: дела, предусмотренные статьей 109, всегда сложны в расследовании. В данном случае при смерти хоккеиста мы можем говорить о том, что есть причинно-следственная связь между его гибелью и бездействием или действием тренера или лиц, которые были ответственны за тренировки. Может быть, был не должного качества спортивный инвентарь. Или отсутствие инвентаря, каких-то инструктажей.

Скорее всего, именно тренер будет нести уголовную ответственность. Уверен, что каких-либо действий, связанных с проведений инструктажей, сделано не было. Кроме того, надо понимать, что большая часть уголовных дел в России направляется в суд и по большинству выносятся обвинительные приговоры — это факт, статистика. Поэтому маловероятно, что дело будет прекращено», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».

11 августа СКА сообщил, что в результате несчастного случая на тренировке команды школы СКА 2008 г. р. скончался юный хоккеист Всеволод Малков. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца.

12 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».