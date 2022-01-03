«Нефтехимик» одержал победу в матче с «Торпедо»

«Нефтехимик» победил «Торпедо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Вячеслав Лещенко и Дэн Секстон. У гостей гол в активе Кенни Агостино.

«Нефтехимик» набрал 47 очков и идет седьмым на Востоке. У «Торпедо» столько же очков и девятая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Агостино — 19 (бол., Леннстрем, Миле), 14:21 — 0:1. Лещенко — 10 (бол., Хайруллин, Клок), 51:47 — 1:1. Секстон — 6 (Кнот, Галимов), 54:44 — 2:1.

Вратари: Судницин — Кочетков.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 38 (18+13+7) — 30 (13+7+10).

Судьи: Раводин, Сергеев.

3 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2367 зрителей.