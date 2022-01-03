Московское «Динамо» на выезде обыграло «Локомотив»

Московское «Динамо» победило «Локомотив» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитрий Рашевский и Станислав Галиев. У хозяев гол в активе Артема Анисимова.

«Динамо» набрало 63 очка и лидирует в Западной конференции. У «Локо» 54 очка и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Рашевский — 19, 25:01 — 0:1. Анисимов — 6 (Осипов, Алексеев), 30:42 — 1:1. Галиев — 23 (бол., Войнов), 53:38 — 1:2.

Вратари: Паскуале — Бочаров.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 38 (15+15+8) — 19 (9+5+5).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

3 января. Ярославль. Арена-2000. 5081 зритель.