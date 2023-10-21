Дубль Жукенова принес «Нефтехимику» победу над СКА
«Нефтехимик» дома обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.
Победу хозяевам принес дубль Дмитрия Жукенова. Оба раза ему ассистировал Дмитрий Соколов.
Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов отразил все 24 броска по своим воротам и отыграл на ноль.
«Нефтехимик» с 20 очками занимает десятое место в Восточной конференции после 20 игр. СКА (20 очков) идет седьмым на «Западе».
В следующем матче нижнекамцы на домашнем льду примут «Трактор», а СКА на выезде встретится с «Локомотивом». Обе игры пройдут 23 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Жукенов — 1 (Соколов, Брюквин), 29:43 — 1:0. Жукенов — 2 (бол., Соколов, Шафигуллин), 53:51 — 2:0.
Вратари: Долганов — Серебряков (56:26).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 24 (10+5+9) — 36 (19+11+6).
Судьи: Белов, Гамалей.
21 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3691 зритель.
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Витязь – Локомотив
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Нефтехимик – СКА
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