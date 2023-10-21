«Нефтехимик» — СКА: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» и СКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнекамске. Хозяева победили со счетом 2:0.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд.

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