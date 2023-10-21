Главный тренер «Локомотива» Никитин: «Второй период не по игре сыграли, «Витязь» нас за это наказал»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин назвал причины поражения команды от «Витязя» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (1:2).

«С победой «Витязь». Второй период не по игре сыграли, «Витязь» нас за это наказал. Плюс — ненужные удаления много сил забрали. Одного гола недостаточно. Есть, над чем работать. Сложный выезд? Он у всех сложный, количество игр у всех одинаковое. Я не вижу в этом проблему, нужно проходить через это и становиться сильнее. Изменился ли «Витязь» с весны? Мне сложно судить, новый тренерский штаб у этой команды. Мы обращаем внимание на свою игру», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд в КХЛ. На данный момент команда с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. 23 октября ярославцы дома сыграют со СКА.