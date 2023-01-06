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Сегодня, 19:24

Гол Порядина принес «Нефтехимику» победу над «Северсталью»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Голами в составе команды из Нижнекамска отметились Михаил Назаров, Вячеслав Лещенко, Ансель Галимов и Павел Порядин. За череповецкий клуб забили Даниил Вовченко, Дмитрий Моисеев и Игорь Гераськин.

«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 45 очков в 47 матчах. «Северсталь» находится на девятой строчке «Запада» (47 очков).

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Вовченко — 13 (Денисов, Гераськин), 1:13 — 0:1. Назаров — 4, 2:26 — 1:1. Лещенко — 12 (Чивилев), 21:28 — 2:1. Галимов — 10, 26:08 — 3:1. Моисеев — 8 (Думбадзе), 37:32 — 3:2. Гераськин — 9 (бол., Суворов, Пресс), 47:59 — 3:3. Порядин — 14 (Камара), 58:48 — 4:3.

Вратари: Судницин — Самонов (Шугаев, 26:08, 59:25).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 28 (12+8+8) — 39 (13+12+14).

Судьи: Васильев, Кулаков.

6 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2856 зрителей.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Северсталь
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3 ЦСКА 46 30 16 65
4 Торпедо 47 30 17 63
5 Динамо М 47 27 20 62
6 Витязь 47 21 26 50
7 Спартак 48 21 27 49
8 Динамо Мн 48 19 29 47
9 Северсталь 47 18 29 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
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1 Автомобилист 47 28 19 63
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3 Авангард 47 28 19 60
4 Сал. Юлаев 47 25 22 59
5 Сибирь 48 28 20 59
6 Адмирал 47 25 22 55
7 Ак Барс 47 24 23 55
8 Барыс 48 21 27 46
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 48 20 28 46
11 Нефтехимик 47 21 26 45
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