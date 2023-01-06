Гол Порядина принес «Нефтехимику» победу над «Северсталью»
«Нефтехимик» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
Голами в составе команды из Нижнекамска отметились Михаил Назаров, Вячеслав Лещенко, Ансель Галимов и Павел Порядин. За череповецкий клуб забили Даниил Вовченко, Дмитрий Моисеев и Игорь Гераськин.
«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 45 очков в 47 матчах. «Северсталь» находится на девятой строчке «Запада» (47 очков).
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Вовченко — 13 (Денисов, Гераськин), 1:13 — 0:1. Назаров — 4, 2:26 — 1:1. Лещенко — 12 (Чивилев), 21:28 — 2:1. Галимов — 10, 26:08 — 3:1. Моисеев — 8 (Думбадзе), 37:32 — 3:2. Гераськин — 9 (бол., Суворов, Пресс), 47:59 — 3:3. Порядин — 14 (Камара), 58:48 — 4:3.
Вратари: Судницин — Самонов (Шугаев, 26:08, 59:25).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 28 (12+8+8) — 39 (13+12+14).
Судьи: Васильев, Кулаков.
6 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2856 зрителей.
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