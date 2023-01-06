Дубль Белевича помог «Торпедо» победить «Спартак»

«Торпедо» победило «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Дубль в составе нижегородцев оформил нападающий Андрей Белевич. Также по голу в свой актив записали защитник Михаил Орлов и нападающие Сергей Гончарук и Владислав Фирстов.

За «Спартак» голы забивали форварды Данила Квартальнов и Герман Рубцов.

В конце встречи за удар соперника в колено удаление до конца матча получил капитан красно-белых Александр Хохлачев.

«Торпедо» набрало 63 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» остается на седьмой строчке в Западной конференции (49 очков).

Отметим, что «Торпедо» выиграло 8 из 9 последних матчей. А вот «Спартак» в последних 9 играх потерпел 8 поражений.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)

Голы: Орлов — 4 (Виноградов, Веряев), 15:04 — 1:0. Белевич — 2 (Гончарук), 18:45 — 2:0. Гончарук — 18 (бол., Коваленко, Конюшков), 22:43 — 3:0. Квартальнов — 6, 23:55 — 3:1. Фирстов — 5 (Ян, Летунов), 26:49 — 4:1. Рубцов — 2 (Верба, Кровяков), 37:00 — 4:2. Белевич — 3 (Воронин, Федотов), 37:36 — 5:2.

Нереализованный буллит: Кручинин (Торпедо), 17:14 (Вратарь).

Вратари: Кульбаков — Красиков (Куликов, 22:43).

Штраф: 4 — 31.

Броски: 38 (15+15+8) — 33 (13+10+10).

Судьи: Гамалей, Раминг.

6 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.