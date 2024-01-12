«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнекамске 12 января. Хозяева победили со счетом 2:0.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Нефтехимик» в третий раз в сезоне обыграл «Салават».

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