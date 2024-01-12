Земченок: «Сотая передача пошла бонусом»
Защитник СКА Артем Земченок в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от сотой передачи в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).
— Сегодня достигли отметки в сто передач. Какие эмоции от такой круглой цифры?
— Не особо слежу за своей статистикой. На домашней серии мне передали, что сотая грядет. Пару игр очки не набирал, все никак не получалось. Хорошо, что сегодня смог добить все-таки и принести пользу команде.
— Ожидание юбилея дало дополнительную мотивацию?
— Дополнительная мотивация была в первую очередь за турнирную таблицу. Нам нужна была эта победа, чтобы обогнать «Спартак», а сотая передача пошла бонусом.
— «Спартак» поздно, но все же включился в игру, поэтому третий период остался за ними. Какие ошибки с вашей стороны пошли?
— На третьем периоде сбавили обороты. В своей зоне начали пассивно играть, соперник пользовался этим и создавал моменты. У нас было несколько контратак, но все равно мы играли больше в обороне. Главное, что выиграли.
— После отмены гола скамейка оживилась.
— Видно было, что шайба вышла, к этому не было вопросов у команды. Просто больше за Полякова хотели порадоваться, потому что у него не очень идет сейчас. Считаю, что если не забил сейчас, то забьет в следующий раз, не стоит на этом зацикливаться.
— Сейчас «Спартак» находится в кризисном положении. Подобное наблюдалось у СКА в начале сезона. Что нужно делать, чтобы не падать морально духом при череде неудач?
— «Спартак» сегодня классно играл на самом деле, все могло склониться и в их сторону. Нам повезло, что Серебряков выручал в нужные моменты. Чаша везения перевалилась в нашу сторону, и мы начали забрасывать много голов. Чтобы не загоняться, нужно также работать и не обращать внимания. Если начнешь вдумываться во все ошибки, то можно не вылезти морально потом. Мы перебороли этот момент в свое время и у нас все пошло как надо, — сказал Земченок.
«Спартак» потерпел пятое поражение подряд. Команда Алексея Жамнова с 67-ю очками находится на четвертом месте в Западной конференции. СКА расположился на третьей позиции с 68-ю очками.
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