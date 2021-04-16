«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Волгиным

«Нефтехимик» на официальном сайте 16 апреля объявил о расторжении контракта с защитником Алексеем Волгиным.

Соглашение с 30-летним россиянином разорвано по согласию сторон.

Игрок обороны выступал в нижнекамском клубе с сезона-2017/2018. За это время сыграл в 172 матчах и набрал 27 (7+20) очков.

?ОФИЦИАЛЬНО?



ХК «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Алексеем Волгиным.



Мы благодарим Алексея за проделанную работу, настоящую командную игру и желаем больших успехов в продолжении карьеры! pic.twitter.com/KRkbIsBRiR — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) April 16, 2021

В нынешнем регулярном чемпионате Волгин провел 60 матчей, в которых набрал 22 (6+16) очков.