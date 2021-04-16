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«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Волгиным

18:14
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«Нефтехимик» на официальном сайте 16 апреля объявил о расторжении контракта с защитником Алексеем Волгиным.

Соглашение с 30-летним россиянином разорвано по согласию сторон.

Игрок обороны выступал в нижнекамском клубе с сезона-2017/2018. За это время сыграл в 172 матчах и набрал 27 (7+20) очков.

В нынешнем регулярном чемпионате Волгин провел 60 матчей, в которых набрал 22 (6+16) очков.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-rastorg-kontrakt-s-volginym/

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