«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Волгиным
18:14
«Нефтехимик» на официальном сайте 16 апреля объявил о расторжении контракта с защитником Алексеем Волгиным.
Соглашение с 30-летним россиянином разорвано по согласию сторон.
Игрок обороны выступал в нижнекамском клубе с сезона-2017/2018. За это время сыграл в 172 матчах и набрал 27 (7+20) очков.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) April 16, 2021
ХК «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Алексеем Волгиным.
Мы благодарим Алексея за проделанную работу, настоящую командную игру и желаем больших успехов в продолжении карьеры! pic.twitter.com/KRkbIsBRiR
В нынешнем регулярном чемпионате Волгин провел 60 матчей, в которых набрал 22 (6+16) очков.
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-rastorg-kontrakt-s-volginym/
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