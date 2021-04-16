Московское «Динамо» продлило контракты с Волковым и Бойковым
17:15
«Динамо» на официальном сайте 16 апреля объявило о продлении контрактов с защитниками Артемом Волковым и Сергеем Бойковым.
С обоими хоккеистами новое соглашение рассчитано на два сезона.
В нынешнем регулярном сезоне КХЛ 23-летний Волков провел 53 матча, в которых набрал 10 (3+7) очков.
У 25-летнего Бойкова показатели в «регулярке» составляют 38 матчей и 4 (0+4) очка.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/153452-artem_volkov_i__sergey_boykov_ostayutsya_v____dinamo__
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю