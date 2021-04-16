Московское «Динамо» продлило контракты с Волковым и Бойковым

«Динамо» на официальном сайте 16 апреля объявило о продлении контрактов с защитниками Артемом Волковым и Сергеем Бойковым.

С обоими хоккеистами новое соглашение рассчитано на два сезона.

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ 23-летний Волков провел 53 матча, в которых набрал 10 (3+7) очков.

У 25-летнего Бойкова показатели в «регулярке» составляют 38 матчей и 4 (0+4) очка.