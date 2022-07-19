Защитник Лукаш Клок объяснил причину ухода из «Нефтехимика»
Защитник Лукаш Клок объяснил, почему решил покинуть «Нефтехимик».
«Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, в том числе и детей, которые поддерживали нас весь сезон. Было приятно играть перед вами и слышать вас на льду. Огромное спасибо всем нижнекамцам. Еще раз хочу сказать спасибо всем работницам нашей хоккейной базы.
Также благодарю водителя автобуса Евгения. Он был почти как личный водитель и каждый день и иногда очень долго ждал нас после тренировки. Большое спасибо всем сотрудникам, которые работали на катке. Они тоже огромная часть клуба.
Хотел бы поблагодарить работников офиса и, в частности, Рамиля, Исмаила. Мы всегда и во всем ощущали помощь нашего офиса.
Спасибо всему тренерскому штабу: главному тренеру Олегу Леонтьеву, тренерам Марцелу Озимаку, Роберту Харисову, Алексею Митрошину, Валерию Балабанову. Вы очень доверяли мне. У нас была дружеская атмосфера. Вы внесли огромный вклад в наши успехи. Спасибо вам за вашу честность в любой ситуации. Иногда с нами было нелегко, но вы знали, когда нужно быть строгими, а когда быть добрыми. Было весело и приятно играть под вашим руководством и бороться за победу в каждой игре.
Очень признателен директору ХК «Нефтехимик» Игорю Ларионову, благодаря которому я оказался в «Нефтехимике». Спасибо вам за отличное общение, внимательное отношение к нам в течение всего сезона.
Мне грустно, что я не могу сейчас продолжать работать в Нижнекамске. Искренне верю, что вы с пониманием относитесь к моим проблемам, которые возникли у меня дома. Я счастлив, что знаком с вами, и с уважением отношусь к вам. Вы знаете, как мне нравится Нижнекамск. Будем поддерживать связь, и я верю, что мы еще встретимся. Большое вам спасибо за то, что смог бы стать частью «Нефтехимика», — приводит слова хоккеиста сайт «Нефтехимика».
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