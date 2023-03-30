«Нефтехимик» продлил контакт с Гариповым

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«Нефтехимик» продлил контракт с вратарем Эмилем Гариповым, сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение заключено сроком на один год.

Гарипов присоединился к «Нефтехимику» 24 сентября 2022 года.

В текущем сезоне 31-летний голкипер сыграл 7 матчей, 5 из которых завершились победой.