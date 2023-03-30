«Куньлунь» продолжит выступать в России

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» проведет домашние матчи следующего сезона в России.

«В нынешних же условиях переезд в Китай привел бы к многочисленным сложностям логистического характера и дополнительным финансовым затратам для всех участников чемпионата КХЛ. В связи с этим руководством клуба было принято решение остаться в России еще на один сезон», — цитирует пресс-службу клуба ТАСС.

«Куньлунь» с 2020 года проводит домашние матчи в подмосковных Мытищах. В нынешнем сезоне команда заняла 10-е место в таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.