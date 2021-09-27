Четыре передачи Валка помогли «Барысу» переиграть «Автомобилист» в овертайме
«Барыс» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Нур-Султана одолела соперника в овертайме — 5:4.
В составе «Барыса» четыре голевые передачи сделал нападающий Кертис Валк.
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«Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Дитц — 4 (бол., Валк, Лилья), 2:06 — 1:0. Романцев — 3 (Бочаров, Кормье), 4:23 — 1:1. Петухов — 1, 29:42 — 2:1. Блэкер — 1 (бол., Да Коста), 31:13 — 2:2. Белоусов — 2 (Макеев, Да Коста), 37:17 — 2:3. Михайлис — 4 (Валк, Асетов), 43:14 — 3:3. Морроу — 2 (бол., Валк), 46:40 — 4:3. Макеев — 3 (Белоусов, Щемеров), 50:39 — 4:4. Лилья — 4 (бол., Валк, Дитц), 64:37 — 5:4.
Вратари: Ортио — Галкин.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 43 (9+17+14+3) — 39 (15+13+7+4).
Судьи: Оленин, Соин.
27 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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