Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Четыре передачи Валка помогли «Барысу» переиграть «Автомобилист» в овертайме

19:03
Теги:

«Барыс» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Нур-Султана одолела соперника в овертайме — 5:4.

В составе «Барыса» четыре голевые передачи сделал нападающий Кертис Валк.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Дитц — 4 (бол., Валк, Лилья), 2:06 — 1:0. Романцев — 3 (Бочаров, Кормье), 4:23 — 1:1. Петухов — 1, 29:42 — 2:1. Блэкер — 1 (бол., Да Коста), 31:13 — 2:2. Белоусов — 2 (Макеев, Да Коста), 37:17 — 2:3. Михайлис — 4 (Валк, Асетов), 43:14 — 3:3. Морроу — 2 (бол., Валк), 46:40 — 4:3. Макеев — 3 (Белоусов, Щемеров), 50:39 — 4:4. Лилья — 4 (бол., Валк, Дитц), 64:37 — 5:4.

Вратари: Ортио — Галкин.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 43 (9+17+14+3) — 39 (15+13+7+4).

Судьи: Оленин, Соин.

27 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд