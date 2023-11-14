«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Пастуховым

«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Ильей Пастуховым. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2023/24.

13 ноября Пастухов расторг контракт с «Адмиралом», в котором начинал сезон ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В регулярке на его счету 2 матча.

Всего в КХЛ Пастухов провел 53 матча и набрал 4 (2+2) очка.