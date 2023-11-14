«Динамо» Минск — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Минское «Динамо» дома сыграет против магнитогорского «Металлурга» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 14 ноября. Встреча пройдет на территории «Минск-Арена». Начало — в 19.10 по московскому времени.
Видеотрансляция противостояния «Динамо» Минск — «Металлург» будет доступна в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по подписке. Начало — в 19.00 мск. Прямой эфир игры также пройдет на официальном сайте КХЛ.
Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Мн — «Металлург» можно с помощью матч-центра «СЭ».
Белорусская команда с 32 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» — второй с 40 баллами на «Востоке».
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|31
|18
|13
|41
|2
|Металлург Мг
|30
|18
|12
|40
|3
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|4
|Авангард
|29
|18
|11
|39
|5
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|6
|Сал. Юлаев
|29
|17
|12
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Сибирь
|30
|14
|16
|31
|9
|Амур
|29
|12
|17
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|29
|21
|8
|44
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|6
|Динамо Мн
|28
|14
|14
|32
|7
|СКА
|28
|15
|13
|30
|8
|Северсталь
|28
|13
|15
|30
|9
|Сочи
|30
|12
|18
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|30
|9
|21
|22
|14.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|0 : 3
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
|4 : 1
|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
|5 : 4
|14.11
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|- : -
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|14.11
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -