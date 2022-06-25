«Нефтехимик» объявил о переходе на канадский формат площадки

«Нефтехимик» в социальных сетях объявил о переходе на канадский размер площадки на арене.

«Новости с «Нефтехим Арены».

Финская дама (параметры 60 на 28) нас покинула. Канадская леди (параметры 60 на 26) начинает заселяться», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Теперь размер площадки на арене в Нижнекамске будет 60 на 26 метров.