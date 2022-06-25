«Амур» подписал контракт с форвардом Игорем Руденковым

«Амур» подписал контракт с нападающим Игорем Руденковым. Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 27-летний игрок выступал за «Сочи» и «Металлург».

Всего он провел 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 5 (2+3) очков.

В этом межсезонье хабаровский клуб выменял права на игрока у «Магнитки». Отметим, что Руденков уже играл за «Амур» в КХЛ с 2016 по 2020 год.