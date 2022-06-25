Нападающий Ткачев рассказал, почему не смог пробиться в основу «Лос-Анджелеса»

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев в интервью «СЭ» объяснил, почему у него не получилось пробиться в основу «Лос-Анджелеса».

— Расстроены тем, как все закончилось с НХЛ?

— Не то чтобы расстроен. Просто не получил того, что хотел.

— Что случилось после тренировочного лагеря? Вы отыграли несколько матчей и поехали в АХЛ.

— После хорошей предсезонки я немного подсел. Провел все шесть матчей, мне давали много играть. Во втором своем матче в НХЛ я показал не то, что могу. Поехали на выезд, с «Нэшвиллом» не очень удачно сыграл. После этого тренер меня как будто списал.

— Не слишком ли быстро?

— Перед лагерем он дал мне понять, что я буду играть много, чтобы проявить себя. Это получилось — понятно, что у остальных команд составы были неосновные, но игроки тоже бились за место. С началом сезона поставили в третье звено, тяжеловато было оттуда выбраться.

— Ваш агент говорил, что к вам предъявлялись определенные требования, и в «Онтарио» в АХЛ вы стали их выполнять. Но в основу все равно не поднимали. О каких требованиях была речь?

— Тренерский штаб хотел, чтобы я больше подключался в борьбу, толкался, а не страховал. В некоторых командах поощрялось, чтобы при форчеке, если не успеваешь за игроком, ты мог предугадать дальнейшее движение. В «Лос-Анджелесе» это сразу отрезали. Сказали, что я должен улучшить эти компоненты в «Онтарио»: дали на это две недели. После них тренерский штаб в АХЛ говорит, что все хорошо, я стал выполнять требования. А из главной команды — тишина.

Один раз меня подняли, когда все болели ковидом. Я приезжаю в «Лос-Анджелес», сдаю тест — положительный. И я на две недели дома. Не срослось. Какие-то моменты были поучительными для меня, поработал с такими ребятами, как Даути, Копитар.