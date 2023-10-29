«Нефтехимик» дома обыграл «Ак Барс»
«Нефтехимик» на своем льду обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У клуба из Нижнекамска по голу забили Александр Дергачев и Никита Сетдиков. Единственную шайбу за казанскую команду забросил Дмитрий Юдин.
«Ак Барс» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками после 23 игр. «Нефтехимик» занимает 9-ю строчку (25 очков в 23 матчах).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Дергачев — 6 (бол., Клок, Белозеров), 5:20 — 1:0. Сетдиков — 5 (Шафигуллин), 15:02 — 2:0. Юдин — 2 (Галиев, Войнов), 48:50 — 2:1.
Нереализованный буллит: Семенов (Ак Барс), 53:49 (Мимо).
Вратари: Долганов — Ахтямов (58:26).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 14 (7+5+2) — 34 (6+14+14).
Судьи: Гофман, Раминг.
29 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 4947 зрителей.
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Нефтехимик – Ак Барс
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