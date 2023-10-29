«Северсталь» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» победила «Автомобилист» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Игра прошла в Череповце 29 октября.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 22 очками в 22 матчах, «Автомобилист» идет четвертым на Востоке с 28 очками в 25 играх.

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