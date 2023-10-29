«Северсталь» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ
«Северсталь» победила «Автомобилист» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
Игра прошла в Череповце 29 октября.
Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Северсталь» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 22 очками в 22 матчах, «Автомобилист» идет четвертым на Востоке с 28 очками в 25 играх.
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|26
|14
|12
|33
|2
|Металлург Мг
|26
|14
|12
|32
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|32
|4
|Автомобилист
|25
|13
|12
|28
|5
|Трактор
|25
|13
|12
|28
|6
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|7
|Авангард
|23
|12
|11
|27
|8
|Сибирь
|23
|11
|12
|25
|9
|Нефтехимик
|23
|10
|13
|25
|10
|Амур
|23
|9
|14
|24
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Динамо М
|23
|16
|7
|33
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|11
|Витязь
|24
|7
|17
|16
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
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26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
|29.10
|14:00
|
Барыс – Торпедо
|1 : 2
|29.10
|14:00
|
Авангард – Динамо Мн
|3 : 4
|29.10
|15:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|5 : 2
|29.10
|16:00
|
Лада – Металлург Мг
|4 : 3
|29.10
|17:00
|
Северсталь – Автомобилист
|4 : 2
|29.10
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|2 : 1
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