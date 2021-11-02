Назаров высказал мнение о новом тренерском штабе сборной России

Бывший тафгай НХЛ, главный тренер «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» прокомментировал изменения в тренерском штабе национальной сборной России.

— Стоит мне написать хоть одно позитивное предложение об Андрее Назарове, как в комментариях прилетают тонны негатива. Вы, делая эпатажные высказывания, не оглядываетесь на мнение других?

— Зачем мне оглядываться на других людей? Я свою точку зрения высказываю. Могу и дальше высказать. Почему, например, не спросите меня про штаб Жамнова на Олимпиаду?

— Спрошу. Мне кажется, что в штабе не хватает вашей силовой составляющей.

— Пока я себя в штабе Жамнова не вижу (смеется).

— Вы, глядя со стороны на пертурбации с тренерами в сборной, как относитесь к этой ситуации?

— Раз назначили, то посчитали нужным. Надо дождаться Олимпиады и посмотреть, что из этого получится.

— Когда все происходит спонтанно, то что-то серьезное выиграть сложно. У тренерского штаба олимпийской сборной общего опыта меньше, чем у вас одного.

— Как я понимаю, разговоры на эту тему шли давно, и Алексей Жамнов понимал, что будет главным тренером. Это не случилось за два дня. Раз он принял такой вызов, то был к нему готов. Да, он без большого опыта. Но, наверное, у него помощники будут сильные. Мы тут можем говорить все что угодно. Только Олимпиада даст ответ. Я ведь так же заходил в «Трактор», и тогда говорили, что состав слабый и в первый сезон команда в плей-офф не попадет. У меня получилось. Может, и у Жамнова получится. Надеемся на лучшее — на золото.

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