Андрей Назаров объяснил, почему агрессивно ответил Бобу Хартли на пресс-конференции

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» объяснил свою реакцию на слова Боба Хартли во время пресс-конференции после матча с «Авангардом», в которой произошла массовая драка.

— После матча с «Авангардом» вы в достаточно агрессивной манере комментировали слова Боба Хартли. Это идет от вашего опыта игры за океаном, где к иностранцам всегда относятся с пристрастием?

— Нет, я вообще не понял реакцию Хартли. Был хороший матч, закончившийся победой «Авангарда». Мы тогда попытались дать бой чемпиону, имея заведомо более слабый состав. Мне как тренеру оставалось действовать тем способом. Другого шанса не было. Если бы я вышел против них просто поиграть в хоккей, то, наверное, получил бы 0:7. У «Авангарда» хороший состав, мастеровитые ребята, а у меня много молодежи.

— К дракам в начале матча ваш соперник был готов, выставив здоровых парней, а не игровичков.

— Я еще раз перечитал регламент КХЛ и нигде не увидел пункта, говорящего о том, что драки запрещены. Может, вы мне его покажете?

— Не найду.

— Я читаю многих специалистов, которые развивают эту тему, и вас тоже. Пишут, была ли драка спланированной или нет. У меня всегда возникает вопрос: кто скажет, чем отличается запланированная драка от незапланированной? В регламенте КХЛ драки разрешены. Шайбу ввели в игру — ты можешь драться хоть с первой секунды.

— За драку можно удалить.

— Да, но как вы определили, планировалась драка или нет?

Полное интервью Андрея Назарова «СЭ» можно прочитать здесь