«Адмирал» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ добился победы над московским «Динамо» — 4:1.

Видеообзор игры опубликован на YouTube-канале лиги.

В составе победителей голы забили Георгий Солянников, Егор Петухов, Павел Шэн и Степан Старков. Единственную шайбу бело-голубых забросил Максим Комтуа.

В следующем матче «Адмирал» примет ЦСКА, а «Динамо» встретится в гостях с «Амуром». Обе встречи пройдут 22 октября.