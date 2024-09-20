Сергей Козлов: «Мишу Анисина я спровоцировал! Так бы он на публике не запел. А вышло вон как грандиозно»

Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как уговорил Михаила Анисина спеть во время Матча звезд.

— Вы один из главных организаторов Матча звезд. Ярче пения Анисина придумок не было. Чья идея?

— Я Мишу спровоцировал! Так бы он на публике не запел. А вышло вон как грандиозно...

Каждый Матч звезд хотелось сделать что-то необычное. Мне отдали на откуп все конкурсы. Я и выдумывал что-то вроде парного катания Ковальчука и Морозова с фигуристкой. А тогда в Риге узнаю, что динамовский вратарь Холт играет на гитаре, сочиняет и поет песни. Даже участвует в какой-то группе. Грех же не зацепиться за такую деталь, правильно?

— Разумеется.

— Говорю: «Я его вытащу! Если нужны какие-то приспособления на льду, чтобы спел — все организую. Микрофон, гитару, сопровождение».

— Так почему не сложилось?

— Холт испугался, заскромничал. Сорвался в последний момент. Вести шоу должны были я и Арманс Симсонс, уникальный местный пацан, очень креативный. На Матче звезд — незаменимый человек, мог вставить что-то на латышском. Обсуждали идею с Холтом — и Симсонс между делом произнес: «Анисин в караоке такое вытворяет...»

— В «ночнике» каком-то?

— Ну да. Я не поверил: «Да брось...» — «Точно говорю! Пел изумительно!» Никаких записей не было, это ясно. Тут уж верь или нет. Но поскольку вариант с Холтом еще не отпал, я за идею не зацепился.

Потом Холт отваливается, я в печали. О замене даже не думаю, про Мишу забыл. Вдруг Ржига устраивает «перекур», и Анисин начинает оспаривать действия арбитров. Подъезжаю к скамейке — слышу от него: «Ты неправильно судишь!» В этот момент меня осенило. Сказал: «Миша, ты чего выступаешь? Лучше бы вышел, спел. Поддержал бы команду». Ждал ответа в духе: «Да ну вас...»

— А он?

— Задумался! Здесь уж я за эту мысль ухватился. Понял — не отпущу. По взгляду его прочитал, что готов. Глаз у Миши блеснул, понимаете?

— Прекрасно понимаем. Надо дожимать.

— Ага. Спрашиваю: «Ну чего? Объявлять тебя, пойдешь?» Миша так робко: «А что петь-то?» — «Да что хочешь!»

Протягиваю микрофон — и Миша снова шепотом: «Что петь?» — «Что в голову придет». Вдруг он выдает арию! Местный органист не растерялся, быстро ему подыграл. Приглушенный свет. Вышло обалденно.

Потом все говорили: «Вы отрепетировали, импровизацией это быть не может». Еще как может! Но мне-то каково? Вот признаваться, что ничего не репетировали? Начальники скажут: «Ничего себе пустили на самотек, ну и бардак у вас...»