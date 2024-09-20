Сергей Козлов — о Глинке: «В Омске его в шутку называли Снежным человеком. Выпьет — и снегом закусывает»
Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-тренере «Авангарда» Иване Глинке.
— Был случай — «Северсталь» принимала «Авангард». Накануне матча охрана в череповецкой гостинице пана Глинку едва не приковала к батарее наручниками. Тот, перебрав, разбушевался в холле. Кричал: «Я отменяю хоккей, завтра ничего не будет!» Пришлось поднимать с кровати спящего Михалева — чтобы разрулил ситуацию. До Москвы эти новости доходили?
— Таких историй было много. Глинка — хороший дядька. Одна беда — мог режим нарушить. В Омске его в шутку называли Снежным человеком.
— Почему?
— Вот и я поинтересовался — с чего бы? А мне говорят: «Выпьет — и снегом закусывает». При этом абсолютно нормальный в общении.
Но чемпион по коммуникабельности для меня — Ржига. Такая неординарная личность! Спрашиваю: «Милош, ты что на судей орешь?» — «Сергей, это театр. Не придавай значения».
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