«Авангард» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ дома уступил «Автомобилисту» — 0:3.

Видеообзор игры опубликован на YouTube-канале лиги.

В составе екатеринбуржцев отличились Максим Осипов, Брендан Лайпсик и Владимир Кузнецов. Вратарь омичей Павел Хомченко был заменен при счете 0:3 на 29-й минуте. Вместо него вышел Илья Проскуряков.