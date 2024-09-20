«Авангард» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ
«Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ дома уступил «Автомобилисту» — 0:3.
Видеообзор игры опубликован на YouTube-канале лиги.
В составе екатеринбуржцев отличились Максим Осипов, Брендан Лайпсик и Владимир Кузнецов. Вратарь омичей Павел Хомченко был заменен при счете 0:3 на 29-й минуте. Вместо него вышел Илья Проскуряков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|2
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|3
|Сибирь
|7
|4
|3
|8
|4
|Нефтехимик
|7
|4
|3
|8
|5
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|6
|Адмирал
|5
|3
|2
|7
|7
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|8
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|5
|2
|3
|4
|11
|Барыс
|6
|1
|5
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Северсталь
|7
|5
|2
|10
|3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|9
|4
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|5
|СКА
|6
|3
|3
|7
|6
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|7
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|8
|Торпедо
|7
|2
|5
|5
|9
|Витязь
|6
|2
|4
|4
|10
|Динамо М
|7
|2
|5
|4
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
Результаты / календарь
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23.09
24.09
25.09
|20.09
|12:30
|
Адмирал – Динамо М
|4 : 1
|20.09
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|0 : 3
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