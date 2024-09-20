«Авангард» сыграет с «Автомобилистом» в матче КХЛ 20 сентября

«Авангард» примет «Автомобилист» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 20 сентября. Матч состоится на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Авангард» — «Автомобилист» в прямом эфире покажут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Все матчи сезона КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» (контент сервиса доступен при наличии подписки).

Кроме того, трансляцию матча «Авангард» — «Автомобилист» проведет омский телеканал «12» (начало эфира в 19.15 по местному времени) для жителей этого города.

Ключевые события и результат противостояния «Авангард» — «Автомобилист» вы можете найти в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате команды из Омска и Екатеринбурга набрали по 7 очков в 6 матчах.