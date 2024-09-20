«Авангард» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Авангард» примет «Автомобилист» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 20 сентября. Матч состоится на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.
Трансляцию игры «Авангард» — «Автомобилист» в прямом эфире покажут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Все матчи сезона КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» (контент сервиса доступен при наличии подписки).
Кроме того, трансляцию матча «Авангард» — «Автомобилист» проведет омский телеканал «12» (начало эфира в 19.15 по местному времени) для жителей этого города.
Ключевые события и результат противостояния «Авангард» — «Автомобилист» вы можете найти в матч-центре сайта «СЭ».
В этом регулярном чемпионате команды из Омска и Екатеринбурга набрали по 7 очков в 6 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|2
|Сибирь
|7
|4
|3
|8
|3
|Нефтехимик
|7
|4
|3
|8
|4
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|5
|Автомобилист
|6
|3
|3
|7
|6
|Авангард
|6
|3
|3
|7
|7
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|8
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|5
|2
|3
|4
|11
|Барыс
|6
|1
|5
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Северсталь
|7
|5
|2
|10
|3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|9
|4
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|5
|СКА
|6
|3
|3
|7
|6
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|7
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|8
|Торпедо
|7
|2
|5
|5
|9
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|10
|Витязь
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|20.09
|12:30
|
Адмирал – Динамо М
|- : -
|20.09
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -