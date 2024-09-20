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Сегодня, 14:49

«Авангард» объявил о возвращении канадского форварда Спунера

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«Авангард» объявил о подписании однолетнего контракта с канадским нападающим Райаном Спунером.

Ранее о намерении «Авангарда» вернуть Спунера сообщал «СЭ».

В прошлом сезоне Спунер провел 65 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате, в которых забросил 23 шайбы и отдал 38 результативных передач. В плей-офф КХЛ канадец принял участие в десяти встречах, набрав шесть (1+5) очков.

В следующем матче «Авангард» примет «Автомобилист» 20 сентября.

Источник: Официальный сайт
Райан Спунер
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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