«Авангард» объявил о возвращении канадского форварда Спунера

«Авангард» объявил о подписании однолетнего контракта с канадским нападающим Райаном Спунером.

Ранее о намерении «Авангарда» вернуть Спунера сообщал «СЭ».

В прошлом сезоне Спунер провел 65 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате, в которых забросил 23 шайбы и отдал 38 результативных передач. В плей-офф КХЛ канадец принял участие в десяти встречах, набрав шесть (1+5) очков.

В следующем матче «Авангард» примет «Автомобилист» 20 сентября.