Кудашов: «Мы занимаемся отношениями внутри «Динамо», не хочу выносить это в публичное пространство»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:4).
«Здесь комментировать-то особо нечего. Играть вчетвером просто невозможно, поэтому по заслугам все. Сколько наудалялись, столько и получили. У нас сейчас идет сложный период: по результатам, по игре, по содержанию игры и по отношению к игре. Я не хочу сейчас выводы сразу делать. Первое, что мы должны сделать, — проанализировать предсезонку, потому что команда тяжелая. Это если абстрагироваться от результата и происходящего. Но такого, что происходит сейчас, не должно происходить.
Каждый день, поверьте, себе задаем этот вопрос, пытаемся его решить. И физическое состояние, и дисциплина, и вопрос лидеров — он тоже никуда не делся. Вы прекрасно все видите. Поэтому давайте пока не будем никакие решения принимать, мы только приехали на выезд. Когда вернемся, тогда и будем разговаривать на эту тему. Мы сейчас как раз занимаемся отношениями внутри коллектива. Поэтому не хочу выносить это в публичное пространство", — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.
«Адмирал» набрал 7 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Динамо» с 4 очками — на 10-й строчке «Запада».
В следующем матче «Адмирал» примет ЦСКА, а «Динамо» встретится в гостях с «Амуром». Обе встречи пройдут 22 октября.
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